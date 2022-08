Fortitudo Bologna, Devis è il primo straniero: ufficiale

BOLOGNA - La Fortitudo Bologna sta per chiudere il suo mercato estivo per quanto riguarda il reparto stranieri (solo 2 consentiti in Serie A2). Ufficializzato l'arrivo dello statunitense Steven Devis visto nell'ultima stagione Biella viaggiando a 18,3 punti (39,5% da 3 punti) e 6,3 rimbalzi a partita. La Effe sarebbe anche in fase avanzata con il secondo straniero ovvero la guardia vista a Pesaro nella stagione 2015-16 Marcus Thornton. Sul fronte italiani invece sono già stati annunciati: Paolo Paci, Simone Barbante e Ygor Biordi. Il tutto in attesa di capire il futuro di Pietro Aradori.