Nazionale, Sacchetti chiama 16 giocatori per la doppia sfida con l'Islanda

MILANO - É ormai tutto pronto per la doppia sfida tra Italia e Islanda, sfida valide per la qualificazione alla prossima Fiba World Cup, il Mondiale che che si giocherà il prossimo anno dal 25 agosto al 10 settembre in Giappone, Indonesia e Filippine. La prima partita è in programma in Islanda,a Harnarfjordur, giovedì 24 febbraio alle ore 21.00 italiane. Il match di ritorno in Italia è previsto per domenica 27 febbraio al PalaDozza di Bologna alle ore 20.30. Sacchetti ha chiamato 16 giocatori: torna in lista Mannion, Si rivedono anche Amedeo Della Valle e Paul Biligha. Le novità sono Matteo Imbrò, 3 presenze in amichevole tra il 2012 e il 2016 e Leonardo Totè, in cerca della sua prima apparizione con la Senior.