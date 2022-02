Mondiali Basket, posticipato il volo degli Azzurri per l'Islanda

BOLOGNA - A causa delle condizioni meteorolgiche non buone sui cieli islandesi, il volo che deve portare la Nazionale di basket nell'isola nordeuropea è stato posticipato a domani mercoledì 23 febbraio . La partenza è programmata per la mattinata. Il CT Meo Sacchetti ha comunque scelto i 13 Azzurri che voleranno in Islanda e che oggi pomeriggio sosterranno una sessione di allenamento presso il PalaDozza a Bologna : Amedeo Della Valle ; Niccolò Mannion ; Paul Biligha ; Stefano Tonut ; Diego Flaccadori ; Amedeo Vittorio Tessitori ; Matteo Spagnolo ; Raphael Gaspardo ; Matteo Imbrò ; Michele Vitali ; Davide Alviti ; Nicola Akele ; Alessandro Pajola .

Procida, Totè e Udom hanno lasciato momentaneamente il raduno

Sono stati autorizzati a lasciare il raduno, ma rimanendo a disposizione per la partita di domenica prossima, gli atleti Gabriele Procida, Leonardo Totè e Mattia Udom. Nella giornata di domani lo staff tecnico effettuerà l'ultimo "taglio" in vista della gara, la terza della prima fase di qualificazione alla Fiba World Cup 2023. Il match contro l'Islanda si disputerà giovedì 24 febbraio ad Hafnarfjordur alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali). Venerdì mattina il rientro in Italia per preparare la gara di ritorno in programma domenica 27 febbraio al PalaDozza di Bologna alle 20.30. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma sportiva Eleven Sports e su Sky Sport.