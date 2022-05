La Fiba esclude Russia e Bielorussia: ecco la situazione dell'Italia

MEIS (Svizzera) - Il Comitato Esecutivo Fiba, la federazione internazionale della pallacanestro, ha deciso che Russia e Bielorussia sono escluse da tutte le competizioni per squadre nazionali, qualificazioni o fasi finali. In più nessuna competizione Fiba si svolgerà nei due Paesi fino a nuovo ordine. La nazionale femminile quindi salta i prossimi Mondiali in programma a Sydney (Australia) dal 22 settembre al 1° ottobre e verrà sostituita da Porto Rico, mentre per la maschile ecco come cambia lo scenario nelle qualificazioni Mondiali 2023