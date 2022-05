Sacchetti non è più il ct dell'Italia: "Risolto il contratto"

ROMA - Meo Sacchetti saluta la panchina dell' Italia e non sarà più il commissario tecnico azzurro. A comunicare che "è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti" la Federazione Italiana Pallacanestro in una nota diramata "al termine di un incontro svoltosi in data odierna a Roma" tra il presidente della Fip Giovanni Petrucci e il 68enne coach.

Ipotesi Pozzecco per l'Europeo

L'avventura del ct azzurro alla guida della Nazionale maschile si chiude dopo quasi cinque anni: "A Sacchetti - si legge ancora nel comunicato della federazione -, in carica dal settembre 2017 per un totale di 50 partite sulla panchina Azzurra, vanno i sentiti ringraziamenti per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera". Della separazione con il ct, a neanche tre mesi dall'inizio della fase finale dell'Europeo, ha poi parlato Gianni Petrucci. "Il rapporto si era esaurito. Arriva Pozzecco? Nomi non ne faccio - ha detto ha detto il numero della Fip -. L'annuncio lo faremo tra una settimana".