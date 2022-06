Pozzecco nuovo ct in lacrime: "Ho sofferto tanto per l'Italia"

MILANO - Si commuove fino alle lacrime Gianmarco Pozzecco, presentato oggi come nuovo commissario tecnico della nazionale di basket, al posto di Romeo Sacchetti: "E' una grande responsabilità - le parole dell'ex playmaker in conferenza stampa - ringrazio il presidente Petrucci per avermi dato questa opportunità. Io e lui ci conosciamo da un po', abbiamo un denominatore comune, un qualcosa che viviamo nello stesso modo, la grande considerazione per la maglia azzurra". Il 49enne ex coach di Fortitudo e Sassari poi si commuove: "Pochi sportivi hanno sofferto come il sottoscritto la maglia azzurra. Sono stato escluso due volte da due competizioni a cui pensavo di dover participare, nel 1999 e nel 2003. Allora dissi che tifavo contro la Nazionale, ma in realtà tifavo contro la sofferenza, che mi lega ancora di più alla medaglia che abbiamo vinto ad Atene 2004. Non me ne vogliano i miei compagni di squadra, ma nessuno ha goduto come ho goduto io. Arrivavo da un vissuto estremamente rocambolesco".

Pozzecco ct full time Pozzecco poi inquadra meglio il suo incarico da ct: "Il mio ruolo sarà full time c'è la necessità, per chi ricopre questo ruolo, di avere non solo l'obiettivo di far vincere la Nazionale, che è il più grande traino per la pallacanestro in generale, ma anche quello di far crescere il movimento, una responsabilità che vivremo quotidianamente. Il basket deve riacquisire una visibilità che si è un po' smarrita. Ci prenderemo cura del nostro movimento". Omaggio a Sacchetti, Gamba e all'Olimpia Il nuovo coach azzurro ha regalato un pensiero al suo predecessore: "Romeo Sacchetti, in tutto quello che ha fatto, può essere considerato uno dei grandi personaggi che il basket negli anni ha regalato ai tifosi". Poi Pozzecco ha ricordato un mito della nostra pallacanestro: "Oggi voglio mandare un pensiero anche a Sandro Gamba, che compie 90 anni e all'Olympia Milano, che ringrazio per avermi dato la possibilità di essere qui. Un grazie anche ad Ettore Messina, al quale sono estremamente legato e affezionato e a tutto lo staff con cui ho condiviso le ultime ore, particolarmente difficili ma belle, dal punto di vista emotivo".