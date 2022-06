Basket: la prima Nazionale di Pozzecco è Italia Futura

TORINO - La prima Nazionale di Gianmaco Pozzecco è una porta aperta su Italia Futura. Un anticipo di ciò che saremo. Molto multietnica se non la più multietnica finora (Mattia Udom, Nicola Akele, il 2003 Leonardo Okeke, Tomas Woldetensae), molto scolarizzata negli States (Amedeo Della Valle, Alessandro Lever, Guglielmo Caruso, Akele Woldetensae e ovviamente John Petrucelli hanno studiato e giocato nei college). E ha una serie di ragazzi che potranno essere protagonisti per un decennio e che sono seguiti anche dalla Nba, come Matteo Spagnolo che resta nel Draft del 23 giugno, e Leo Okeke per l'appunto. Del resto doveva essere una sorta di sperimentale, senza i giocatori di Milano e della Virtus Bologna, senza Simone Fontecchio reduce dai payoff della Liga Acb e Danilo Gallinari. L'appuntamento con la Slovenia peraltro si annuncia interessantissimo perché la Nazionale dei vicini di casa a Trieste il 25 prossimo avrà nientemeno che Luka Doncic, i fratelli Dragic (già, torna Goran per inseguire la qualificazione al Mondiale) e il 2,13 naturalizzato Mike Tobey. Questa Italia guarda ai prossimi anni, ma pensa anche a potenziarsi per settembre e perciò ha atteso il passaporto italiano di Petrucelli per convocare subito (come anticipato da Tuttosport in edicola) l'oriundo americano con avi campani. Un'Italia più atletica, pure, che va di corsa.