Italia sconfitta dalla Slovenia di Doncic a Trieste

TRIESTE - La Slovenia supera l'Italia 90-71 nella prima uscita del Ct Gianmarco Pozzecco. Per gli sloveni, scesi all'Allianz Dome di Trieste con la miglior squadra possibile, un match comandato dall'inizio alla fine: dopo aver chiuso il 1° periodo avanti 27-23 i ragazzi di coach Sekulic scappano via con un parziale di 10-2 per il 37-25. Gli sloveni arrivano anche sul +16 all'intervallo sul 53-37 e non si girano più, Luka Doncic gioca 23 minuti e chiude con 12 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Per la Slovenia un test molto importante visto che deve ancora staccare il pass per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023, settimana prossima scontro diretto contro la Croazia. Pozzecco ha potuto lanciare alcuni debuttanti interessanti come Tomas Woldetensae (13 punti) e Leonardo Okeke oltre a rodare i veterani (Polonara, Tonut, Spissu) in vista degli impegni più importanti quando la Nazionale sarà al completo.