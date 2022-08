Melli e Fontecchio trascinano l'Italia alla vittoria contro l'Ucraina

RIGA (Lettonia) - All'Arena Riga l'Italia supera l'Ucraina 97-89 portando a casa il primo successo nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Protagonisti della partita Nicolò Melli (17 punti e 6 rimbalzi) e Simone Fontecchio (20 punti). Difficile primo tempo per gli Azzurri che chiudono sotto 45-34 concedendo il 65% da 2 da parte degli avversari e, complessivamente, soffrendo l'aggressività dell'Ucraina. Nella ripresa i ragazzi di Pozzecco reagiscono dominando 38-22 il 3° periodo, con tripla sulla sirena di Gallinari, e prendendo le redini del match (72-68). I padroni di casa non demordono ma a 65" dalla conclusione Fontecchio realizza il gioco da 3 punti per il +8 (93-85) che chiude i conti.