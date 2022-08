Italia, niente Europeo per Gallinari: il bollettino medico

La nota della Fip

A comunicarlo è stata la stessa federazione, nel bollettino medico relativo alle sue condizioni: "In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia - si legge nella nota -, Danilo Gallinari è stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario azzurro prof. Raffaele Cortina, ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. Il quadro clinico - conclude la Fip - non permetterà all’atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l’imminente EuroBasket 2022".

Il messaggio del 'Gallo'

Il più deluso di tutti è proprio Gallinari, che attraverso Instagram ha voluto mandate un messaggio ai tifosi italiani: "Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo - fortunatamente meno del previsto - per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra. Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio. Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al menisco. Devo rinunciare all'Europeo. Proprio in un'estate che sembrava perfetta. Bisogna accettare il destino e guardare avanti. Sarà al fianco a questo gruppo in ogni gara, per regalare anche quest'estate una gioia a migliaia di italiani. Il nostro percorso continua - ha concluso Gallinari - indipendentemente da tutto...".