Eurobasket, l'Italia sfiora l'impresa: Francia in semifinale

BERLINO (Germania) - L'Italia perde contro la Francia ai quarti di finale per 93-85 dopo un tempo supplementare in una partita emozionante! Alla Mercedes-Benz Arena match combattuto dall'inizio alla fine malgrado la Francia, per tre volte, abbia toccato la doppia cifra di vantaggio. L'Italia insegue ma sul finale del 3° quarto piazza un parziale di 7-0 per entrare avanti 62-56 negli ultimi 10 minuti. Gli Azzurri sono in ritmo e la tripla di Fontecchio (21 punti) a 2'15" dalla conclusione vale il +7 (75-68), ma la volata è amara per i ragazzi del Poz. La Francia non si arrende, rientra e a 16" arriva il momento cruciale: sul 77-75 azzurri a 16" Fontecchio va in lunetta ma il neo giocatore dei Jazz sbaglia entrambi i liberi. Hiertel (20 punti) non si fa pregare ed in penetrazione realizza l'appoggio del 77-77. L'Italia ha ancora 5", si torna da Fontecchio che manca sulla sirena il tiro della vittoria. Al Supplementare la Francia fa valere il suo maggior fisico e con Melli out per falli Yabusele realizza il tap-in del +4 a 45".