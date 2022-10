I giovani e l’Italia che difficilmente vedremo in Rai

La qualità arriverà, quando le squadre avranno completato il processo di crescita dopo una preparazione che per le migliori è stata più complessa a causa dell’Europeo. Nel frattempo si può godere dell’equilibrio, delle partite al supplementare come a Varese e a Brescia (e in A2 a Torino), delle giocate decisive allo scadere, le magie di Hall e Grazulis.

Godiamoci gli Mvp, scelti da noi tra gli italiani che si mettono in mostra. A Varese emerge un Caruso da 20 punti in nemmeno 20 minuti, contro Flaccadori e Spagnolo che mostrano si saper funzionare in coppia (18 a testa, per il pugliese di proprietà Real era la prima uscita vera in stagione). E al sabato Leo Candi aveva mostrato di poter essere un importante difensore e tiratore da tre (3andD) per Tortona mettendone 20. Qualcosa si muove in ogni giornata. E da martedì potremo anche tifare per Simone Fontecchio agli Utah Jazz e seguire con molto interesse Paolo Banchero sperando che a fine stagione faccia un salto in Nazionale per i Mondiali.