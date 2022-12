In Usa per Banchero. E già che ci sono per Grant Basile

In volo per gli States. Il viaggio per parlare di futuro con Paolo Banchero - come scritto da Tuttosport sabato - non ha coinvolto il presidente Petrucci, ma il direttore delle nazionali Salvatore Trainotti , il ct Gianmarco Pozzecco e fino all’incontro con Banchero il dg di Master Group Sport Antonio Santa Maria . Un programma importante di meeting e gare da vedere. Si comincia stanotte italiana a Orlando per i Magic con Milwaukee . Poz potrà rivedere Giannis Antetokounmpo . Domani gli incontri con Paolo, il babbo gli agenti, per presentare il progetto azzurro. Banchero, lo ha già detto, non potrà dire subito sì all’Italia mondiale nonostante la stagione di Orlando finirà ai primi di aprile. Ma una disponibilità concreta, dopo quella annunciata nelle interviste, potrà arrivare. Mercoledì notte Trainotti e Pozzecco saranno a Salt Lake City per la sfida degli Utah Jazz di Simone Fontecchio ai Warriors . Seguirà incontro con l’azzurro e i Jazz. La coppia rientrerà il 9 a New York e vedrà al Barclays Center di Brooklyn i Nets con Atlanta . E domenica 11 due appuntamenti: al Barclays per il match Ncaa Virginia Tech-Oklahoma State nel Basketball Hall of Fame invitational e poi Knicks-Sacramento al Garden.

Curiosità: a Virginia Tech gioca Grant Basile, ala di 2,04 atletismo, fisico, tiro, trasferitosi da Wright State per completare il college. Basili (come pronunciano in Usa), figlio di Michael e nato a Pewaukee, Wisconsin sta per ottenere (se già non lo ha) il passaporto italiano e viaggia a 14,1 punti, 5,4 rimbalzi, 2 assist, 2 stoppate grazie a tempismo e lunghe braccia. Più probabile una sua carriera europea. L’Italia lo segue, anche se sarebbe alternativa come passaportato a Banchero e ad altri nel mirino dello scout Rick Fois.

Petrucci organizzerà in gennaio a Roma un incontro interessante tra i ct principali, Mancini, De Giorgi, Campagna, Pozzecco. Viste le polemiche azzurre, sarebbe bello proporre qualcosa di simile con tutti i coach di Serie A, perché non alle finali di Coppa Italia a Torino? Per finire, nostri Mvp italiani di settimana: Mascolo, Flaccadori e Lever.