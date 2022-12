Banchero, Pozzecco a Orlando: “Siamo venuti qui per conoscerlo e per farci conoscere”

Una missione speciale per portare Paolo Banchero in azzurro. Questo il compito assegnato alla delegazione guidata da coach Gianmarco Pozzecco sbarcato a Orlando negli Stati Uniti insieme al direttore sportivo di Italbasket Salvatore Trainotti e ad Antonio Santa Maria, consulente della Fip. L'appuntamento tra Banchero e la delegazione azzurra è fissato per questa notte per parlare anche sia con il suo agente che con il suo club: "L'ho visto per qualche istante in campo, ci siamo salutati - spiega Pozzecco, a Sky - Parleremo poi con tutto il suo entourage: siamo venuti qui per conoscerlo e per farci conoscere".