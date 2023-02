Basket, l'Italia vince anche in Spagna ma chiude al 2° posto

CACERES (Spagna) - L'Italia di Gianmarco Pozzecco chiude la finestra qualificazioni ai Mondiali 2023 (dove è già qualificata) vincendo 72-68 in casa della Spagna di Sergio Scariolo che però si prende 1° posto nel Gruppo L grazie al quoziente canestri. Azzurri che vanno al riposo lungo avanti 33-29 (tirando 10/27 dal campo) con 9 punti di Willy Caruso e una solida difesa lasciando i padroni di casa al 36% (11/30). Iberici che continuano a non trovare la quadra in attacco e l'Italia prova la fuga arrivando fino al +12 (48-36) a 3' dalla fine del 3° quarto chiuso poi sul 52-44. I ragazzi di Pozzecco sono padroni della partita ed il gioco da 3 punti di Bortolani a vale il 63-48 Italia. Nel finale i campioni d'Europa in carica mettono l'orgoglio in campo per salvare il +4 dell'andata a Pesaro: Bassas porta a casa il gioco da 3 punti per il -4 (72-68) a 30". Severini manca la la tripla del +7 ma Casarin ruba palla a Nunez all'ultimo possesso. Per l'Italia ottima prestazione di Caruso con 19 punti oltre ai 10 a testa per Davide Casarin e Nico Mannion.