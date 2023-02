Basket, clamoroso: Argentina ko in casa, niente Mondiali. Passa invece il Brasile

L'Argentina è campione del mondo nel calcio ma manca la qualificazione alla fase finale dei Mondiali 2023 di pallacanestro, una sorpresa che ha del clamoroso visto che la nazionale sudamericana aveva conquistato l'argento nell'ultima edizione, battuta dalla Spagna in finale in Cina, e che non mancava all' appuntamento col torneo iridato dal 1982. Decisiva è stata la sconfitta per 75-79 subita in casa la scorsa notte ad opera della Repubblica Dominicana, che ha chiuso il girone al secondo posto dietro al Canada, conquistando così il pass insieme col Venezuela.