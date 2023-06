“Banchero, niente Italia: ha scelto di giocare il Mondiale con gli Usa”

Il sogno dell'Italbasket di vedere Paolo Banchero giocare il Mondiale con la maglia azzurra sembrerebbe essere finito. Il Rookie of The Year, che ha chiuso la sua prima stagione in Nba con numeri da 20.0 punti, 6.9 rimbalzi, 3.7 assist di media a partita in 33.8 minuti nelle 72 gare disputate, avrebbe scelto di prendere parte alla prossima competizione intercontinentale (che si giocherà dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia) con gli Stati Uniti D'America.