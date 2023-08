Banchero e il voltafaccia all'Italia: "Usa, il mio grande sogno"

LAS VEGAS (Stati Uniti) - Team Usa si sta preparando come da prassi a Las Vegas per gli imminenti Mondiali, nella squadra di coach Kerr c'è il "rookie of the year" con gli Orlando Magic Paolo Banchero il quale è tornmato sulla vicenda Italia-Stati Uniti . Banchero ha parlato al portale The Athletic l'orgoglio della scelta stelle e strisce: "Rappresentare il tuo Paese è qualcosa più grande di te. È stato un processo lungo, scegliere (tra Usa e Italia), ma ho preso la mia decisione e sono dove volevo essere. Mia madre ha giocato per il Team USA, quindi è sempre stato un mio sogno".

Banchero-Italia, come è andata

La giovane stella ex Duke ha poci spiegato la modalità con la quale ha comunicato alla Federazione italiana la sua scelta: "Ho ringraziato per tutto quello che hanno fatto per me sin dai tempi del liceo, sia per l’aiuto che mi hanno dato nel prendere la cittadinanza sia per quello che mi hanno insegnato sul paese e sul passato della mia famiglia - aggiunge - Penso che ci sia rispetto da entrambe le parti: ho mandato loro un messaggio ringraziandoli ed esprimendo quanto significasse quello che hanno fatto per me. Perciò penso che sia comunque finita bene".