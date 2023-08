Basket, l'Italia batte la Cina e si aggiudica la Trentino Cup

TRENTO - L'Italia vince la finale della "Trentino Basketball Cup" battendo la Cina di Sasha Djordjevic (ex coach Virtus Bologna). Alla BLM Group Arena di Trento gli azzurri di Pozzecco, con Melli e Fontecchio tenuti a riposo, si sono imposti per 79-61 con 13 punti per Matteo Spagnolo. Italia subito al comando delle operazioni arrivando anche sul +17 (40-23) a 2'20" dalla conclusione del primo tempo con gli azzurri che vanno negli spogliatoi sul 42-31 con 9 punti di Ricci. Nella ripresa il gap arriva fino al +20 (55-35) con il Poz che ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione in panchina con Gabriele Procida (10 punti) in evidenza. Prossimo appuntamento per l'ItalBasket domenica 13 agosto al Pala De André di Ravenna contro il Porto Rico per quella che sarà l’ultima gara in Italia della carriera del Capitano Azzurro Gigi Datome.