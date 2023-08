Basket, l'Italia vince il torneo dell'Acropoli: Grecia ko

ATENE (Grecia) - L'Italia di Gianmarco Pozzecco vince anche la seconda partita al torneo dell'Acropolis battendo i padroni di casa della Grecia per 74-70 con Simone Fontecchio (17 punti) e Nicolò Melli (13 punti e 9 rimbalzi) protagonisti. Ottimo primo tempo degli azzurri grazie ad un ispirato Melli (11 punti) e ad solito Fontecchio (10 punti) che guidano l'Italia al +10 (30-20) a 3'33" dalla conclusione dei primi 20 minuti chiusi poi sul 35-31 grazie alla tripla sulla sirena di Walkup. La fiammata del giocatore dell'Olympiacos non cambia l'inerzia del match che nella ripresa vede i ragazzi del Poz riprendere saldamente le redini della partita arrivando anche sul +15 (57-42) grazie a 4 punti consecutivi di Spagnolo a 70" dalla fine della terza frazione. Nell'ultimo periodo i padroni di casa cercano la rimonta arrivando sul -4 (67-63) a 2' dalla sirena finale ma Marco Spissu segna una folle tripla sulla sirena dei 24" per il +7 a 84" che spegne le speranze dei greci. Papanikolaou segna la tripla del -2 a 2" ma Spissu è gelido dalla lunetta per mandare i titoli di coda e regalare per la quarta volta il triangolare.