Basket, l'Italia vince ancora: travolto il Porto Rico

RAVENNA - L'Italia di Gianmarco Pozzecco rimane imbattuta nelle amichevoli pre-Mondiali battendo al Pala de André di Ravenna il Porto Rico per 98-65 con Simone Fontecchio e Gabriele Procida top-scorer con 16 punti. Partita sempre nella mani degli azzurri che vanno al riposo lungo avanti 41-32 con 9 punti di un ottimo Tonut. Nella ripresa si scatena Fontecchio, 9 punti per lui nel 3° periodo aperto con un parziale di 13-0 chiuso dallo stesso giocatore dei Jazz per il +22 (54-32). Gli Azzurri si portano 5-0 in queste amichevoli pre-Mondiale con il successo odierno nella serata dedicata a Gigi Datome (5 punti in 8') alla sua ultima partita in Italia da capitano con tanto di standing-ovation a 80" dalla sirena finale.