Basket, Pozzecco furioso: aspetta gli arbitri nel tunnel dopo l’espulsione

MANILA (Filippine) - Partita complicata per l' Italia contro la Repubblica Domenicana in occasione della seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali 2023. Arbitraggio severo, poco permissivo con tanti falli (anche dubbi) fischiati come quello a 2'20" dalla sirena del primo tempo quando Karl-Anthony Towns commette sfondamento su Pippo Ricci ma l'arbitro fischia contro l'azzurro.

La decisione arbitrale fa arrabbiare e non poco il ct Gianmarco Pozzecco che si fa fischiare il 2° fallo tecnico della sua partita con automatica espulsione. Il Poz non gradisce e una volta nel tunnel degli spogliatoi ha sfogato la sua frustrazione. Ma l'ex allenatore di Sassari non si è fermato, al suono della sirena è andato a dare il cinque ai suoi (cosa che non potrebbe fare) cercando anche un altro confronto con i direttori di gara e con gli steward e i suoi che lo trattenevano.