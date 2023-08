Italia ko con la Repubblica Dominicana: cosa cambia per la qualificazione

MANILA (Filippine) - Doppia doppia per Karl Anthony-Towns (24 punti e 11 rimbalzi), 24 punti per Andres Feliz e la Repubblica Dominicana batte 87-82 l' Italia nella seconda partita del Gruppo A dei Mondiali.

Azzurri subito in palla avanti 12-0 dopo i primi 3 minuti di partita, gli avversari grazie alle triple di Felix riescono a rientrare sul -1 (23-22). Il match è equilibrato con la Repubblica Dominicana che reagisce sempre ai tentativi di fuga degli Azzurri che anno al riposo lungo avanti 39-38 ma senza Pozzecco: il Ct infatti è stato espulso per doppio fallo tecnico a 2'20". Nella ripresa i dominicani trovano fiducia, Towns e Feliz hanno le redini del match ed il3° periodo rompe la partita: 31-17 il parziale della frazione per il +13 (69-56) ad inizio ultimo periodo. L'Italia tocca anche il -17 nel 4° quarto. Towns & Co staccano la spina e l'Italia rimonta fino al -3 a 19" ma i liberi di Quinones mandano i titoli di coda.

Ai fini del passaggio del turno, per l'Italia si prospetta un match spareggio contro i padroni di casa delle Filippine nel caso questi battessero oggi l'Angola.