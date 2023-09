Italia-Portorico, dove e quando vedere in tv la sfida Mondiale di basket

Nonostante le vittorie contro Filippine e Angola, a causa del ko contro la Repubblica Dominicana gli azzurri di coach Pozzecco sono costretti a battere anche Porto Rico nell'ultima giornata al fine di staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Pajola: “Italia, pensa solo a te stessa. Siamo una squadra da battere”

Italia-Porto Rico in tv e streaming

Il match è in programma alle ore 10 (italiane) di domenica 3 settembre all'Araneta Coliseum di Manila e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2, sul satellite da Sky e in streaming da Dazn, RaiPlay, SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire gli aggiornamenti della sfida live sul nostro sito.

