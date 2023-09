Basket, Italia-Usa nei quarti del mondiale! Quando si gioca e dove vederla

Il netto 73-57 inflitto a Porto Rico ha permesso all 'Italia di staccare il pass per i quarti di finale dei Mondiali di basket, in corso di svolgimento nelle Filippine. E saranno gli Stati Uniti i prossimi avversari . Tutto questo in virtù del primo posto degli azzurri nel girone con Serbia, Repubblica Dominicana e Porto Rico, e l'arrivo al secondo del team a stelle e strisce dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Lituania.

Italia, Porto Rico battuto! Si vola nei quarti del Mondiale 25 anni dopo

L'Italia sfida Banchero

Per la squadra di coach Gianmarco Pozzecco appuntamento con la storia: la selezione tricolore affronterà le star della NBA allenate da Steve Kerr, tra le cui fila c'è quel Paolo Banchero che, solo qualche mese fa, rifiutò di indossare l'azzurro dopo tutte le lusinghe e i tentativi di convinzione da parte della Federazione italiana. Un motivo in più per Melli e compagni per provare ad andare a caccia dell'impresa.

Ricci mette la tripla: il festeggiamento a distanza con Pozzecco

Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Italia e Stati Uniti, in programma martedì 5 settembre alle 14.40 (ore italiane), sarà visibile in diretta in chiaro sulla Rai. Sarà inoltre visibile via satellite su Sky e in streaming su Dazn, SkyGo, Now e RaiPlay. In alternativa sarà possibile seguire gli aggiornamenti live di tutti i match dei Mondiali sul nostro sito.

