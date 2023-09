Emozione Banchi, una lezione di vita: "I miei esempio per tutti i bambini"

"Stiamo facendo, anzi stanno facendo, per promuovere questo sport nel nostro Paese. Ieri tre scuole hanno messo delle tv nelle classi e tanti ragazzini hanno visto le partite in tv. Ci hanno mandato diverse foto e io ho ricevuto un video che ho condiviso nella chat con i miei giocatori dopo la partita contro la Germania prima di andare a dormire". Lo ha detto Luca Banchi , ct della Lituania , in conferenza stampa.

Banchi, dopo la vittoria della sua Lituania contro l'Italia, ha lanciato un bellissimo messaggio sull'importanza dello sport.

Le parole di Banchi dopo Italia-Lituania

Il ct, molto commosso, ha aggiunto: "Volevo che vedessero questi bambini seduti a lezione mentre li guardano giocare. Questo vuol dire che in poche partite sono diventati dei modelli per loro e i modelli devono ispirare le persone. Oggi la gente si aspettava un’altra dimostrazione di quanto fossero speciali. Esattamente quello che hanno fatto. Meritano di essere dei modelli, e non per le vittorie ma per l’atteggiamento. Non sono i nomi, i grandi nomi, ma i valori a rendere speciali le persone".