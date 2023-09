Datome, omaggio in Italia-Slovenia: Doncic decisivo ma la scena è per Gigi

MANILA (Filippine) - Luka Doncic dice 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist nel successo in volata della Slovenia per 89-85 contro l' Italia nella finalina per il 7° posto ai Mondiali in quella che è stata l 'ultima partita in carriera di Gigi Datome .

La stella di Dallas si accende nel 3° periodo realizzando 14 punti e spingendo i suoi fino al +15 per poi chiudere sul 70-60 alla sirena della frazione. Gli Azzurri però non sprofondano e reagiscono portando il match al finale in volata toccando anche il +2 (85-83) a 40" con il tap-in di Ricci. Doncic però è gelido, assist perfetto per la tripla dall'angolo di Cebasek per il sorpasso sloveno, nel finale i ragazzi di Pozzecco perdono lucidità con lo sfondamento di Fontecchio e poi (sul -3) la palla persa tra il giocatore di Utah e Spissu.

Il momento della partita è arrivato a 3'26" dalla sirena finale quando Melli commette fallo volontario su Doncic per consentire a Datome di ricevere la standing ovation dal pubblico presente alla Mall Of Asia Arena, dagli avversari e con tutta la panchina azzurra in piedi ad abbracciarlo.