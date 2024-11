L'Italia domina in Islanda: Pozzecco 'vede' l'Europeo

REYKJAVIK (Islanda) - Vittoria dell'Italbasket nel primo dei due confronti con l'Islanda validi per le qualificazioni agli Europei 2025. Dopo le due affermazioni di febbraio scorso con la Turchia a Pesaro (87-80) e l'Ungheria a Szombathely (62-83), gli azzurri del ct Pozzecco hanno espugnato il parquet del Laugardalholl Sport Centre di Reykjavik, dominando i padroni di casa per 95-71. Match di ritorno con gli scandinavi a Reggio Emilia lunedì 25 novembre . Grant Basile e il suo esordio da ricordare: "Per me e la mia famiglia è un onore vestire questa maglia e stasera è stato emozionante. È stato emozionante allenarsi con questi ragazzi e lo staff tecnico ha fatto un grande lavoro. È stata una bellissima partita e sono felice, lo dico ancora una volta, di giocare con la scritta Italia sul petto. Abbiamo lottato e siamo riusciti ad uscire bene da un momento di difficoltà".

Islanda-Italia, la cronaca

È un bel primo quarto quello degli Azzurri, che dopo aver preso le misure agli islandesi si mettono subito al comando delle operazioni. La verve di Bortolani e l'esperienza di Spissu e Tessitori aprono la via all'energia dei rookie: Riccardo Rossato e Grant Basile fanno il loro esordio in Nazionale uno dopo l'altro e impattando alla grande nel match. 4 punti il primo e 5 il secondo (con tripla) valgono il +15 dei primi 10 minuti (12-27). Molto bene anche Nicola Akele (4 punti e 3 rimbalzi) e Michele Vitali (2 punti e 3 rimbalzi). Inizio decisamente positivo anche a rimbalzo: 12-6 Italia. Il protagonista di inizio secondo quarto è Davide Moretti: una tripla e il libero dopo il tecnico a coach Pedersen significano +20 (13-33) ma è tutta la squadra a girare e per l'Islanda è davvero dura trovare soluzioni offensive valide. Il pubblico del Laugardalsholl di Reykjavik prova a incitare gli "Strakarnir Okkar", che però riescono a smuovere il punteggio solo dalla lunetta. Le triple di Bortolani e Spissu sono quelle del 42-19. Il monologo italiano prosegue fino all'intervallo, che manda le squadre negli spogliatoi con un rotondo +24 per gli ospiti (25-49). Il secondo tempo si apre con coach Edoardo Casalone che in panchina fa le veci di Pozzecco, costretto a non rientrare in campo per un forte mal di testa. Sul parquet l'Islanda, come prevedibile, prova a rientrare in partita con un 15-0 che rivitalizza il palazzetto e porta i padroni di casa nuovamente a -9 (40-49). È senza dubbio il momento più delicato del match ma ci pensa Grant Basile a rimettere le cose a posto: due triple e un libero che fanno respirare gli Azzurri: con i liberi di Akele si torna a +15 (58-43). All'alba degli ultimi 10 minuti 65-54 Italia. Passato lo spavento, la squadra riprende il percorso del primo tempo anche grazie ad un Nicola Akele da urlo che finirà con una doppia doppia. Debutta, con 4 punti, anche Federico Poser. Il tempo scorre e la contesa va in ghiaccio. Vittoria pesante sulla strada per la qualificazione europea. Gli Azzurri faranno rientro in Italia nella giornata di domani, sabato 23 novembre. Reggio è pronta ad accogliere l'Italbasket, sperando sia festa doppia.