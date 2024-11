Sarr: "Vivo il presente e cerco il mio posto"

Nell’Italia che ha riempito le strade di Reggio Emilia e che ha partecipato alla distribuzione del vin brulè per la festa di San Prospero patrono della città. Nell’Italia in cui capitan Nicolò Melli ricorda con emozione di non essere stato a questa festa da 18 anni. Ebbene in questa Italia che domani contro l’Islanda si può qualificare aritmeticamente all’Europeo 2025 c’è un altro debuttante . Ha 18 anni, 5 mesi e 21 giorni e ha lasciato il nostro Paese quando ne aveva 13 perché chiamato nella cantera del Barcellona. Va di corsa Dame Sarr, nato a Oderzo da famiglia di origini senegalesi . Dove sia indirizzato lo chiediamo a lui.

Sarr, dopo il debutto in Acb, secondo più giovane della storia del Barça, l’Eurolega e ora la Nazionale A. Sorpreso?

«Sono davvero molto contento, è una grande opportunità per imparare, crescere. Sinceramente non me l’aspettavo. Ma il ct Pozzecco mi ha chiamato e mi ha detto che mi avrebbe inserito nella lista. Già quello era un onore per me. Poi è arrivata questa convocazione».

Lei è inserito tra le “rising star”, le stelle emergenti di Eurolega: che non è un torneo per giovani. Insomma, va di fretta.

«Le cose stanno passando in fretta, ne sono impressionato, ma non mi cambiano. Resto sempre me stesso, con i piedi per terra. Lavoro tanto per migliorare. È vero, l’Eurolega è un torneo di alto livello, fatto per giocatori esperti e di grande talento. Io poco a poco sto cercando di imparare e di trovare il mio ruolo».

Molti suoi coetanei stanno scegliendo i college. Lei pensa agli Usa?

«Io rispetto le scelte personali di chiunque. Ognuno decide la propria strada, ma la mia scelta l’ho fatta e sono totalmente concentrato sul Barcellona».

Ormai parla con inflessione spagnola.

«È vero, del resto l’italiano lo uso poco e poi i suoni intorno a me sono quelli».

Adesso che è in prima squadra, ci racconti la sua giornata classica.

«Sveglia mattina presto, doccia, colazione e si va in palestra per l’allenamento individuale, poi lavoro fisico, l’allenamento, i pasti. Ho più tempo perché ho finito gli studi, cerco di impegnare il tempo allora. Mi piace camminare. E ci sono i videogiochi, Nba2K, c’è sempre il basket. Ho una squadra preferita, i Golden State Warriors, ma per giocare uso il mio profilo, insomma me stesso».

Come immagina il suo futuro? Pensa alla Nba dunque?

«Francamente io vivo nel presente, vivo ciò che faccio. Sono focalizzato sul presente perché il resto è qualcosa che non si può controllare. Sto facendo tutto per tirare fuori il meglio di me stesso».

Lo sa che anche Sinner lo dice? Le piacciono altri sport?

«Ah lui è grandissimo. A me piace molto il calcio. Quando posso vado a vedere i miei amici che vivono ancora nella foresteria. Tra cui Lamine Yamal. Siamo amici, ma seguo anche le ragazze del calcio femminile. Viviamo tutti assieme, non siamo divisi per sport. Ed è bello perché lì siamo tutti uguali, siamo persone, non conta il giocatore. Per andare a vivere da solo aspetto, quest’anno non volevo complicare tutto con altre novità».

In che ruolo si sente a suo agio?

«Sono disponibile a fare tutto, mi piace giocare con la palla in mano, ma anche senza. Mi definirei una guardia-playmaker, però sempre rispettando ciò che mi è chiesto, il gioco di squadra».

Come vive un ragazzo tra adulti e veterani?

«I miei compagni sono fantastici, mi trattano tutti molto bene, con attenzione. Mi consigliano e sono ascoltato. Passo più tempo forse con Youssoupha Fall che è di origini senegalesi come me, poi Chimezie Metu e Justin Anderson».

Dura lasciare casa a 13 anni?

«Il primo anno difficile, ma mi sono ambientato, mi manca un po’ la famiglia, ma ho scelto la mia strada per un motivo preciso: diventare un giocatore».