Italia sconfitta ma qualificata agli Europei di basket: cosa è successo

REGGIO EMILIA - L'Italia si è ufficialmente qualificata agli Europei di basket del 2025 prima ancora di scendere in campo, questa sera a Reggio Emilia contro l'Islanda. La vittoria della Turchia di coach Ergin Ataman contro l'Ungheria (81-76), entrambe inserite nel girone degli azzurri, ha regalato aritmeticamente il pass per gli Europei alla nazionale guidata dal ct Pozzecco. Qualificazione però non festeggiata in campo perché l'Islanda ha vinto al PalaBigi 81-74 sfruttando una brutta partita da parte degli Azzurri: troppo frenetici in attacco (26/65 dal campo con 13/33 da 3 e 9/20 dalla lunetta) e olto confusi in difesa con Palsson autore di 22 punti. Per l'Italia vani i 18 punti di Pippo Ricci.