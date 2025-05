Il saluto di Carl Brave alle azzurre dell'Italbasket

Petrucci e Brave, le parole

«Ringrazio Carl Brave – ha detto il presidente Petrucci – per essere venuto qui oggi a condividere il suo vissuto con la Nazionale Femminile e per salutare le Azzurre alla vigilia dell’Europeo di Bologna. E’ sempre bello quando un artista, che tra l’altro viene dal mondo della pallacanestro, continua a rimanere legato all’ambiente che lo ha fatto crescere». Gli ha fatto eco Carl Brave, che si è trattenuto con le azzurre per quasi un’ora. «E’ un piacere grande per me essere qui con voi, per salutarvi e per formularvi i migliori auguri in vista dell’Europeo che state per affrontare, so che si tratta di un impegno difficile ma al tempo stesso stimolante visto anche che giocherete un girone a Bologna. Ho lasciato la pallacanestro quasi quindici anni fa ma continua a far parte quotidiana della mia vita: gioco abitualmente al campetto, vado a vedere le partite e seguo l’Nba a distanza. Il Basket mi ha insegnato tanto, soprattutto a lavorare di squadra e a saper sopportare le pressioni nei momenti più delicati. Vi auguro tutto il meglio, farò di tutto per essere a Bologna a sostenervi dal 18 giugno».

Carlo Coraggio, che storia

Carlo Coraggio è un prodotto del settore giovanile della Fortitudo Roma, club col quale ha esordito in C2. Successivamente ha giocato anche con la Stella Azzurra Roma, a Montecatini e Palestrina. In carriera, tra le altre, vanta collaborazioni con Noemi, Elodie, Max Gazzè, Coez, Fabri Fibra, Elisa e Francesca Michielin. Lo scorso 25 aprile è uscito il suo quarto LP, “Notti Brave Amarcord”. Nel pomeriggio le azzurre hanno sostenuto l’ultimo allenamento prima della partenza di domattina destinazione Palma di Maiorca, dopo aver fatto scalo a Madrid. Sabato il primo impegno alle 19.00 contro la Grecia, domenica si replica contro le padrone di casa della Spagna alle 20.00. Entrambi le partite saranno trasmesse in diretta sui canali di SkySport. Ultime due amichevoli il 10 e l’11 giugno a Brno contro la Cechia. Dal 12 la Nazionale Femminile si sposterà a Bologna, dove resterà fino all’esordio del Women’s EuroBasket previsto il 18 giugno alle ore 21.00 contro la Serbia. Il 13 giugno a Castenaso ultimo test pre-Europeo per le Azzurre contro il Montenegro (a porte chiuse).

Tutti gli impegni

31 maggio (Inca)

Grecia-Italia (ore 19.00)

1 giugno (Inca)

Spagna-Italia (ore 20.00)

10 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 17.30)

11 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 12.00)

13 giugno (Castenaso)

Italia-Montenegro (orario da definire, a porte chiuse)

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.