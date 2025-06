L’Italia batte la Turchia e torna in semifinale agli Europei femminili dopo 30 anni!

ATENE (Grecia) - L'Italia femminile di basket ha battuto la Turchia, dopo un tempo supplementare, ed è approdata alle semifinali dei Campionati Europei. Nel match valido per i quarti di finale, al "Peace and Friendship Stadium" de Il Pireo, in Grecia, le azzurre di coach Andrea Capobianco si sono imposte all'overtime per 76-74 sulle rivali turche (dopo il 68 pari dei tempi regolamentari). Per le azzurre 16 punti per Lorela Cubaj ma l'eroina è stata Cecilia Zandalasini: 14 punti per la giocatrice delle Valkyries autrice del canestro decisivo a 16" dalla sirena del supplementare.

Venerdì, nella prossima "storica" semifinale continentale, dove l'Italbasket femminile manca da 30 anni, le azzurre sfideranno la vincente del match Belgio-Germania (in scena domani sera)​

