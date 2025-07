Italbasket, i convocati di Pozzecco per il raduno: c'è DiVincenzo!

ROMA - L'Italia di Gianmarco Pozzecco si prepara agli Europei e lo fa con una grande novità. Infatti dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana Donte DiVincenzo, guardia dei Minnesota Timberwolves, figura tra i 18 convocati dal Ct per il Training Camp 2025 che si svolgerà a Folgaria (Trento) dal 23 al 31 luglio e che aprirà la preparazione in vista di FIBA EuroBasket (28 agosto/14 settembre) anche con la Trentino Basket Cup (2/3 agosto). Ufficialmente DiVincenzo è stato invitato dalla Federazione Italiana Pallacanestro ad aggregarsi al gruppo e prendere parte agli allenamenti a partire dal 30 luglio data nella quale si aggregherà anche Simone Fontecchio. Per Danilo Gallinari invece non c'è data in quanto il giocatore è impegnato nei playoff Bsn (Porto Rico). Lo staff tecnico ha inserito, tra gli atleti a disposizione, anche Achille Polonara. Seppure impossibilitato a rispondere alla convocazione, Achille è e resta parte integrante del gruppo Azzurro