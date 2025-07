L'ItalBasket torna sul tetto d'Europa con l'U20: battuta la Lituania in finale

HERAKLION (Grecia) - L'Italia U20 è campione d'Europa! Gli Azzurrini di coach Rossi hanno battuto in finale la Lituania 83-66 e per la seconda volta nella loro storia (Tallin 2013) tornano ad alzare il titolo continentale. Protagonista del match Francesco Ferrari (Cividale) autore di 26 punti e nominato MVP della manifestazione. Molto bene anche Eli Assui (Varese) con 17 punti e 9 rimbalzi in 36 minuti. Un successo maturato dall'impresa contro Israele nei quarti di finale quando gli azzurrini hanno vinto 90-89 rimontando dal -19 che ha portato successivamente alla vittoria contro la Serbia in semifinale. Per l'ItalBasket un'estate di festa, infatti si tratta della seconda medaglia vinta dopo lo storico bronzo agli Europei femminili.

