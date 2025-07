L'Italia U20 campione d'Europa più forte degli insulti razzisti: "Grazie, ci avete caricato"

L'Under 20 di basket, grazie al successo sulla Lituania nella finale dell'Europeo, é tornata a vincere una medaglia d'oro dopo quella conquistata nel 2013. Ma già prima che il torneo iniziasse gli azzurrini erano stati presi di mira sui social per una foto, a corredo di un post della Federbasket, che mostrava la presenza in squadra di diversi giocatori di colore. Perché in quei giovani con la maglia dell'Italia addosso, invece di speranze per la pallacanestro azzurra che verrà, qualcuno aveva visto un affronto. Per tutto il torneo sono così piovuti insulti razzisti di ogni tipo, che hanno evidentemente lasciato il segno, ma non nel modo che gli haters speravano. Perché gli azzurrini allenati da coach Alessandro Rossi, dopo aver risposto al meglio sul campo, una volta alzata la coppa hanno deciso di togliersi la soddisfazione di replicare anche sul web: "Grazie per i commenti negativi e razzisti, ci avete dato la carica", si legge in una storia pubblicata su Instagram da David Torresani, playmaker di Treviso, uno dei protagonisti del successo dell'Italia, che ha poi citato i nomi di tutti i compagni, da Assui, ad Atamah, da Osasuyi e Airhienbuwa a Trucchetti, Ferrari (votato Mvp), Iannuzzi, De Martin, Valesin e Zanetti.