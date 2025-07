DiVincenzo, niente Europei con l'Italia: il perché. Parlano Pozzecco e Datome

Nulla da fare per Donte DiVincenzo . La corsa contro il tempo per permettere alla guardia dei Timberwolves di ottenere la cittadinanza italiana per partecipare ad Eurobasket con la Nazionale, non permetterà comunque di vedere la guardia in campo al servizio di Pozzecco. A causa di un infortunio rimediato nelle ultime settimane, infatti, DiVincenzo ha dovuto rinunciare alla convocazione in azzurro , rimandando l'esordio con la Nazionale a data da destinarsi. Sulla situazione hanno, ovviamente, proferito parola il tecnico dell'Italia, Gianmarco Pozzecco , ed il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili Gigi Datome , i quali nel corso di una conferenza stampa a Milano hanno reso nota l'impossibilità del giocatore naturalizzato italiano a prendere parte all'avventura europea con il gruppo squadra, mettendo nel mirino i Mondiali e la prossima edizione delle Olimpiadi .

Le parole di DiVincenzo

La riacutizzazione di un problema al piede costringerà DiVincenzo a saltare gli Europei di basket del 2025. Ad annunciarlo è stato lo stesso cestista, il quale è intervenuto, attraverso un video trasmesso, nel corso della conferenza stampa organizzata al Palazzo del Coni di Milano con la presenza del ct Gianmarco Pozzecco e del Coordinatore delle Nazionali Gigi Datome. "Purtroppo negli ultimi giorni un problema fisico non mi permette di essere con Italbasket. Guardo avanti, resta l'obiettivo di fare un percorso insieme alla squadra per i prossimi tornei, il Mondiale e le Olimpiadi". Al suo posto sarà convocato Darius Thompson, playmaker che ha appena firmato con Valencia e che dispone della cittadinanza italiana per matrimonio. DiVincenzo, guardia dei Minnesota Timberwolves, aveva appena ottenuto la cittadinanza italiana, arrivata per meriti sportivi il 17 luglio con la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il dispiacere di Pozzecco ed il sostituto di Donte

"Vivo delle emozioni contrastanti, sono anche io grato a tutti quelli che hanno contribuito a fare in modo che Donte riuscisse ad ottenere il passaporto. La sua disponibilità anche ha fatto la differenza. Io ho sempre detto che ci volevano passaporto e desiderio, in questo caso c'erano entrambe per fare tutto in tempi strettissimi. Il suo desiderio ce lo aveva espresso Donte questo inverno, ma non abbiamo fatto i conti con la dura legge dello sport: gli infortuni. Sono clamorosamente dispiaciuto per un ragazzo che si vede privato di queste emozioni". Così il ct della nazionale di basket Gianmarco Pozzecco parlando in conferenza stampa a proposito del forfait di Donte Divincenzo per infortunio agli Europei di basket. "Allo stesso tempo sono felice di annunciare che abbiamo già in mano un'altra soluzione: Darius Thompson. Devo ringraziare il presidente Petrucci, Datome e il mio staff. Perchè avere subito una soluzione non è cosa da poco. E' logico che le tempistiche non aiutano e il nostro lavoro si complica. L'inserimento sarà complesso, ci dovrebbe raggiungere a Trieste, ma tutto sarà facilitato dalla disponibilità dei ragazzi", ha aggiunto.