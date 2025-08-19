Tonut infortunato, lascia il ritiro dell'Italia: salterà gli Europei 2025

Stefano Tonut è stato autorizzato a lasciare il raduno a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. I tempi di recupero non consentono alla 31enne guardia dell'Olimpia Milano di prendere parte a Eurobasket 2025 . Gli azzurri si stanno allenando al Centro di Preparazione Olimpica nella Capitale in attesa di partire, il 20 agosto, per Atene, sede delle ultime due amichevoli di questa estate contro Lettonia (21 agosto, ore 19.00 italiane) e Grecia (22, ore 19.00 italiane).

Le parole di Pozzecco

"Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia della Nazionale - spiega il ct dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco -. Dopo Bologna ha voluto ad ogni costo rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l'Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo, è costretto a rinunciare a questo suo sogno e a malincuore anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti".