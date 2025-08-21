Gallinari dice presente: l'Italia lo mette alla prova

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Ritorno sul luogo, non del delitto, ma della vetta olimpica. Coach Gianmarco Pozzecco stasera riporta i suoi azzurri nel punto esatto dove ventun anni fa un'altra Azzurra salì sul secondo gradino del podio a cinque cerchi coronando un percorso iniziato ad Eurobasket 1997. Da OAKA, il nome con cui è conosciuto il tempio ellenico della pallacanestro dedicato a Nikos Galis, l'Italia della pallacanestro sper
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi