Gallinari dice presente: l'Italia lo mette alla prova

La Nazionale torna ad Atene, dove nel 2004 conquistò un leggendario argento olimpico. Oggi e domani gli ultimi due test con Lettonia e Grecia in vista degli Europei, al via il 28 agosto
Federico Bettuzzi
1 min
Gallinari dice presente: l'Italia lo mette alla prova© CIAMILLO

Ritorno sul luogo, non del delitto, ma della vetta olimpica. Coach Gianmarco Pozzecco stasera riporta i suoi azzurri nel punto esatto dove ventun anni fa un'altra Azzurra salì sul secondo gradino del podio a cinque cerchi coronando un percorso iniziato ad Eurobasket 1997. Da OAKA, il nome con cui è conosciuto il tempio ellenico della pallacanestro dedicato a Nikos Galis, l'Italia della pallacanestro sper

