Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Europei, si parte. Melli avverte l'Italia: "Ecco che serve con la Grecia"

Al via Eurobasket 2025, azzurri in campo giovedì. Pozzecco deve tagliare un nome
Federico Bettuzzi
1 min
Europei, si parte. Melli avverte l'Italia: "Ecco che serve con la Grecia"© ceretti

Inizia domani, Eurobasket 2025. Gran Bretagna contro Lituania alla Nokia Arena di Tampere in Finlandia e Repubblica Ceca contro Portogallo a Riga in Lettonia, queste le gare inaugurali di un programma scandito ancora una volta su quattro location geografiche distanti e propedeutiche alla conversione in un unico punto nella seconda fase. La Nazionale azzurra è atterrata sabato a Limassol avviando subito il lavoro tecnico su un gruppo che conta ancora su

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte