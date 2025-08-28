Tuttosport.com

L'Italia di Pozzecco stecca la prima agli Europei di basket: vince la Grecia di Giannis

Gli Azzurri lottano fino alla fine ma si devono arrendere alla stella dei Bucks assoluta protagonista
1 min
L'Italia di Pozzecco stecca la prima agli Europei di basket: vince la Grecia di Giannis© EPA

LIMASSOL (Cipro) - Sconfitta all'esordio per la Nazionale azzurra agli Europei di basket. La squadra guidata dal ct Gianmarco Pozzecco è stata sconfitta a Limassol dalla Grecia con il punteggio di 75-66.  Giannis Antetokounmpo come da pronosico è stato il mattatore della partita con 31 punti ma è stato il fratello Thanassis l'eroe: infatti gli ellenici, dopo aver scavato il solco ad inizio 4° periodo sul +14, hanno alzato le mani dal manubrio con l'Italia a -5 s 49" dalla sirena finale. Nel momento cruciale schiacciata di Giannis e tripla pesantissima del fratello per il nuovo +10. Per l'Italia Nicolò Melli mette a referto 15 punti in una serata dove la stella azzurra Simone Fontecchio ha chiuso con 1/11 dal campo per 4 punti. Gli azzurri torneranno in campo sabato contro la Georgia che oggi si è imposta a sorpresa sulla Spagna 83-69

