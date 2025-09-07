Tuttosport.com

Melli, ricetta Italia: "Dettiamo il ritmo con la Slovenia!"

"Loro non sono soltanto Doncic, ma noi si deve puntare anche stavolta sulla forza del gruppo"
Dario Ronzulli
1 min
Melli, ricetta Italia: "Dettiamo il ritmo con la Slovenia!"© CIAMILLO

Arrivare secondi in un girone impegnativo ci ha portato nella parte di tabellone più dura di EuroBasket. Pazienza: si va avanti, si gioca contro chi c'è, forti delle proprie certezze. È con questo spirito che l'ItalBasket scenderà in campo questo pomeriggio a Riga contro la Slovenia (palla a due ore 17.30, diretta RaiSport, Sky Sport Basket e Dazn). Di fronte c'è una squadra contro cui non vinciamo dai Mondiali giapponesi

