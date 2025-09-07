L'Italbasket eliminata dalla Slovenia: il cuore non basta contro un Doncic da 42 punti  

RIGA (Lettonia) - Luka Doncic dice 42 punti e trascina la sua Slovenia ai quarti di finale degli Europei dove affroterà la Germania. L'Italia di Pozzecco ha rimontato e lottato fino in fondo grazie a Fontecchio (20 punti), Niang (12 punti) e al cuore di Gallinari (10 punti) all'ultima partita in carriera con la maglia della Nazionale.

Pronti via e Doncic lascia subito il segno realizzando 22 punti con la Sloveni avanti 29-11! Fontecchio però si iscrive alla partita realizzando 11 punti nel 2° periodo per svegliare gli azzurri che arrivano fino al -7 (45-38) priam di andare negli spogliatoi sotto 50-40 con 30 punti per la stella dei Lakers. Nel 3° periodo l'ItalBasket continua a lottare con il neo-giocatore di Miami che però, in un buon momento, commette il 4° fallo in un contropiede 3-vs-1 che avrebbe segnato il 59-52. Da quel momento la Slovenia, con i comprimari come Prepelic e Omic, riscava il solco entrando nell'ultima frazione sul 72-56. La partita sembra segnata ma l'orgoglio di Niang e Gallinari non molla e l'Italia, con le spalle al muro, reagisce portandosi sul -1 (78-77) a 1'58" dalla sirena finale! Ngli ultimi minuti però fli azzurri pasticciano e dalla lunetta Doncic manda i titoli di coda