Sengun fenomenale e la Turchia vola in semifinale agli Europei

RIGA (Lettonia) - Alperen Sengun diventa il 6° giocatore nella storia degli Europei a firmare a referto una tripla doppia e lo fa trascinando la Turchia in semifinale. All'Arena Riga la squadra di Ergin Ataman batte la Polonia 91-77 con 19 punti, 12 rimbalzi e 10 assist della stella degli Houston Rockets in una partita decisa nel 2° quarto: 27-13 il parziale in favore dei turchi che vanno al riposo sul 46-32 e non si girano più. Solida prestazione corale della Turchia perché, oltre alla tripla doppia di Sengun, ben 6 compagni di squadra hanno raggiunto la doppia cifra: Larkin e Hazer con 13 punti a testa, mentre 10 a testa per Osmani, Korkmaz, Osman e Sipahi. La Turchia rimane imbattuta in questa edizione di Eurobasket e adesso attende la vincente di Grecia-Lituania (in campo alle 20:00).

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Nazionali