Marconato e il futuro dell’Italbasket: "I giovani ci sono, ripartiamo da lì"

"Niente drammi, ho visto cuore e davanti abbiamo molto tempo. Banchi ct? Pure Poeta e Trinchieri"
Federico Bettuzzi
1 min
Marconato e il futuro dell’Italbasket: "I giovani ci sono, ripartiamo da lì"© Aldo Liverani

«Ripartire si può, senza drammi, facendo crescere i nostri talenti». Ha le idee chiare Denis Marconato, uno degli azzurri d'argento ad Atene 2004. Niente drammi né processi, occorre soltanto lavorare su del materiale umano che è già molto buono. «A me la Nazionale ad Eurobasket è piaciuta - confessa l'ex centro, oggi allenatore nelle juniores di Treviso e consigliere regionale FIP

