Italbasket, i primi convocati dell’era Banchi: Polonara capitano, ci sono Della Valle e Suigo

Giovedì prossimo a Tortona azzurri in campo per le qualificazioni ai Mondiali contro l'Islanda: c'è il ritorno del capitano di Brescia
2 min
Italbasket, i primi convocati dell’era Banchi: Polonara capitano, ci sono Della Valle e Suigo © CIAMILLO

ROMA - L'ItalBasket è pronto a fare il suo ritorno in campo e lo farà giovedì 27 (ore 20) a Tortona in occasione del match valido per le qualificazioni Mondiali 2027 contro l'Islanda. ll Ct Luca Banchi ha diramato la lista dei convocati per il raduno dove spicca il nome di Amedeo Della Valle. Il Capitano di Brescia, che ha preso parte agli Europei 3x3 (vincendo il bronzo) torna a vestire l'Azzurro dopo più di tre anni dall’ultima volta (agosto del 2022).
Tra gli Azzurri c'è il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano rimanendo parte integrante del gruppo. Dall’alto delle sue 94 presenze in Azzurro, Achi aveva già ricoperto questo ruolo contro l’Ungheria nel febbraio 2024 (qualificazioni a EuroBasket 2025).
Prima chiamata in Nazionale A per gli ex Olimpia Milano Luigi Suigo e Diego Garavaglia oltre a Luca Vincini, Elisèe Assui e Giovanni Veronesi.

Italia-Islanda, i convcati di Banchi

  • Amedeo Della Valle (Brescia)
  • Stefano Tonut (Milano)
  • Amedeo Tessitori (Venezia)
  • Gabriele Procida (Real Madrid)
  • Diego Garavaglia (Ulm)
  • Francesco Ferrari (Cividale)
  • Tommaso Baldasso (Tortona)
  • Luigi Suigo (Mega Superbet, Serbia)
  • Leonardo Candi (Venezia)
  • Davide Casarin (Cremona)
  • Achille Polonara (Sassari)
  • Matteo Librizzi (Varese)
  • Riccardo Rossato (Trapani)
  • Sasha Grant (Cremona)
  • Nicola Akele (Virtus Bologna)
  • Luca Vincini (Sassari)
  • John Petrucelli (Trapani)

