Nba, Atanta torna a vincere: battuta Indiana con Gallinari da 9 punti

ATLANTA (Stati Uniti) - Notte Nba da 10 partite con gli Atlanta Hawks che, dopo 2 sconfitte consecutive, hanno ritrovato il successo. I ragazzi di McMillan hanno battuto senza problemi gli Indiana Pacers per 133-112 con Trae Young da 34 punti e 11 assist oltre ad un solido John Collins da 20, mentre 9 punti con 2/2 dal campo per Danilo Gallinari in 23'. Pacers che giocavamo a ranghi ridotti dopo la trade di ieri con Sacramento che ha visto la stella di Indiana Domantas Sabonis fare i bagagli verso l'Ovest in cambio di Tyrese Haliburton, Buddy Hield e Tristan Thompson.

Embiid e Phila sconfitti dai Suns



Joel Embiid chiude a referto con 34 punti e 12 assist ma i suoi Philadelphia 76ers cadono in casa casa contro i Phoenix Suns che, in back-to-back, hanno vinto per 114-109 con Devin Booker da 35 punti e Chris Paul dal 16 punti e 12 assist. Boston porta a casa la sesta vittoria consecutiva vincendo ma Brookly 126-91 con 22 punti a testa per Jaylen Brown e Marcus Smart. Per i Nets si tratta del 9° ko consecutivo. Nessun problema per i Dallas Mavericks di Luka Doncic (33 punti ed 11 assist) contro contro Detroit (116-86) e per i Nuggets di Nikola Jokic (21 punti e 11 rimbalzi) contro i Knicks (132-115). Minnesota passa agevolmente a Sacramento 134-114 con Karl-Anthony Towns da 25 punti.

Lakers travolti da Giannis



Giannis Antetokounmpo gioca una superba partita da 44 punti (85% dal campo) e 14 rimbalzi nella vittoria schiacciate dei Bucks alla CryptoArena di Los Angeles contro i Lakers per 131-116. Memphis archivia 135-109 i Clippers con Ja Morant da 30 punti mentre, in attesa dell'arrivo di CJ McCollum. i Pelicans superano Houston 110-97 con il solito Brandon Ingram protagonista (26 punti), infine i rimaneggiati Trail Blazers perdono in casa per mano degli Orlando Magic per 113-95 .