Nba, altra sconfitta per i Lakers! Tornano a vincere i Bulls

TORINO - A Ovest continua la stagione travagliata dei Lakers, sconfitti 107-105 da Portland che ritrova una vittoria che mancava da sei gare: si prende la scena Simons (29 punti), Nurkic aggiunge 19 punti e 12 rimbalzi, nei gialloviola privi per la prima volta in stagione di Westbrook si salva il solito LeBron James (30 punti). Debutto vincente in maglia Kings per Sabonis: 22 punti e 14 rimbalzi nel 132-119 su Minnesota. Per Sacramento anche 30 punti di Barnes e 27 di Fox. Golden State cede a Utah 111-85, dovendo fare a meno di Thompson e con un Curry opaco (16 punti ma con 5/13 dal campo): per i Jazz, dove spicca Bogdanovic (23 punti), si tratta del quarto successivo di seguito.