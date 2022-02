Harden ai Sixers, addio a Brooklyn: trovato l'accordo

TORINO - Bomba di mercato in Nba con i Philadelphia Sixers che hanno raggiunto l'accordo per l'arrivo di James Harden dai Brooklyn Nets. Dopo aver mostrato apertamente la sua voglia di cambiare aria, l'ex stella di Thunder e Rockets, con le ultime quattro partite saltate ufficialmente causa infortunio, passa nel roster di Doc River al termine di una operazione complessa che non ha coinvolto solo Harden. Da Brooklyn partirà infatti anche Paul Millsap, in cambio di Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due future scelte al primo giro nei draft del 2022 e del 2027. Si conclude così anche la telenovela Ben Simmons-Sixers, dopo malumori emersi al termine del playoff 2021 il cestista non ha mai giocato in questa stagione.