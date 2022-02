Nba, Curry non basta a Golden State. Paul trascina i Suns

PHOENIX (Stati Uniti) - Nella rivincita della finale della passata stagione, nemmeno Milwaukee riesce a fermare la corsa di Phoenix. I Suns interrompono la serie positiva di 4 partite dei Bucks imponendosi con il punteggio di 131-107: 27 punti di Ayton, 18 di Bridges e 17 di Booker. E poi c'è il solito Chris Paul, inarrestabile con 17 punti e 19 assist (e alla sua 500esima doppia doppia in carriera). Sorti della partita mai state in discussione: Phoenix domina andando avanti anche di 27 punti nell'ultimo quarto, limitando Antetokounmpo ad appena 18 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Cade anche Golden State: 116-114 contro i New York Knicks, nonostante i 35 punti di Curry. I Warriors hanno anche avuto l'ultima palla dell'incontro ad appena 6"2 dalla sirena, ma Thompson ha peccato di freddezza nell'infilare il canestro vincente. Sul fronte newyorkese invece grande prestazione - 28 punti e 16 rimbalzi - per Randle. Ora, in classifica, Golden State deve guardarsi bene da Memphis, che ha battuto Detroit per 132-107 con 23 punti di Morant, mentre al quinto posto della Western Conference c'è Dallas, che si sente al sicuro con un Luka Doncic in forma strepitosa: show dello sloveno nel 112-105 sui Clippers con 51 punti (massimo della sua carriera) dei quali 28 soo nel primo periodo.