Nba, delude Gallinari: vincono Boston e Minnesota

TORINO - Appena due le partite di Nba disputate domenica notte e una di queste è stata la sfida tra i Celtics e gli Hawks di Gallinari. L'azzurro parte in quintetto ma non sfrutta l'occasione, mettendo a segno solo 5 punti con 2/8 dal campo (1/3 dall'arco) in 23 minuti. Ko Atlanta contro Boston, che invece si conferma fra le squadre più in forma del momento e centra l'ottava vittoria di fila con il punteggio di 105-95, pur andando sotto di 10 all'intervallo lungo. Grande prestazione di Tatum (38 punti e 10 rimbalzi), così come di Young (30 punti e 10 assist) e Bogdanovic (26 punti) che hanno provato invano a tenere in partita gli Hawks fino all'ultimo. Vince Minnesota (129-120 su Indiana) grazie ai 37 punti di Anthony Edwards che scrive una nuova pagina di storia: a 20 anni e 192 giorni, diventa il quarto più giovane giocatore di sempre in Nba a raggiungere quota 2.500 punti. Meglio di lui hanno fatto soltanto LeBron James, Kevin Durant e Devin Booker.